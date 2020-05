Exclusief voor abonnees ... nodigt Beckenbauer mét mondmasker uit Bayern München... 25 mei 2020

Eén van de acht kaartjes die het bestuur mocht uitdelen, was voor hem. Franz Beckenbauer (74): getuige van een match zonder publiek. In de eretribune, op anderhalve meter van onder meer Uli Hoeness en Oliver Kahn. "Het is niet leuk voor de voetbalfan, maar het was wel een uitstekende wedstrijd", aldus de erevoorzitter van Bayern. 'Der Kaiser' zag, mét een rood-wit mondmasker (op de foto onderaan met pet) hoe zijn ploeg met 5-2 won van Frankfurt. (NP)

