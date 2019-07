Exclusief voor abonnees 'Nobody's Wife', dat is duidelijk ANOUK 15 juli 2019

Op de grond spuwen, tussen twee nummers door even de lippen bijstiften, weggaan nog voor haar muzikanten hun laatste noten gespeeld hebben: Anouk maakte zich duidelijk geen zorgen over podiummanieren. Daarmee bewees de zangeres - in nonchalante trainingsbroek - nog maar eens dat ze geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. 'Nobody's Wife', dus. Geen kat die het erg vond, want haar grootste hit - die al uit 1997 dateert - werd luidkeels meegebruld. 'Girl', 'Michel', 'Jerusalem', 'Good God' en 'Three Days in a Row': de successongs losten elkaar vlotjes af. Alleen ging ze bij die laatste even de mist in. Een paar noten klonken niet zoals we die van haar gewoon zijn. Zoals het eerlijke Nederlanders betaamt, gaf Anouk dat ook zonder veel schroom toe. "Sorry voor die foute noten. Da's nu écht klote hé, net voor zoveel mensen", waarna er een glimlach volgde en iedereen het haar vergaf. Bij 'Lost' ging het naar het einde toe ook de verkeerde kant uit. Net bij Anouks hoogste noten viel haar microfoon uit. Gelukkig is haar stem krachtig genoeg, en kon het publiek nog meegenieten van een emomomentje. Het applaus was verdiend.

