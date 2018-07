"Nina kan haar Europese titel verlengen" 26 juli 2018

Over exact een week begint in Glasgow het EK turnen. Een belangrijke afspraak voor Nina Derwael, die vorig jaar furore maakte door EK-goud te winnen op de brug met ongelijke leggers en als zevende te finishen in de allroundfinale. Op het WK schreef ze vervolgens nog eens geschiedenis door WK-brons te winnen. Dat maakt dat de 18-jarige Truiense nu met een heel ander statuut aan het EK begint: als favoriete. "Daar moet Nina mee leren omgaan", zegt haar trainster Marjorie Heuls. "Maar als Nina haar oefening zonder fouten turnt, dan kan ze haar titel verlengen."

