"Niks op te biechten" Bende-speurder weigert spijtoptant te worden 14 februari 2019

Voormalig Bendespeurder François A. (70) heeft het voorstel gekregen om spijtoptant te worden. "Hij is uit zijn cel gehaald en naar een kamertje in een hotel gebracht om daar ondervraagd te worden zonder ons erbij", zeggen zijn advocaten Ruben Bomans en Pierre Chomé misnoegd. "Dat is onwettig." De oud-speurder weigerde het voorstel. "Omdat hij niets op te biechten heeft en al zeker geen tipgever had in 1986", zeggen zijn advocaten, die in beroep gaan omdat de aanhouding verlengd werd. "Het aanbod was niet onwettig", klinkt het bij gerechtelijke bronnen. "Een advocaat hoefde niet aanwezig te zijn omdat er geen concreet voorstel geformuleerd zou worden. Die advocaten lijken niet te beseffen dat ze door dit bekend te maken van hun cliënt een mogelijk target gemaakt hebben: een rat is een rat in de gevangenis." (KSN)

