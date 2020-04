Exclusief voor abonnees "Nieuwe patiënten in ziekenhuizen komen vooral uit woonzorgcentra" 28 april 2020

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bleef vorige week schommelen rond de 200 per dag. "Te veel", waarschuwden virologen. "Als dat niet snel verder daalt, moet de versoepeling van de maatregelen uitgesteld worden." Gisteren werd dan ook met argusogen naar de nieuwe ziekenhuisopnames gekeken. Dat aantal bleek gedaald naar 127, het laagste aantal in zes weken tijd. Al is er ook een máár. "Het gaat om cijfers van een zondag", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Traditioneel liggen die een pak lager. Het is afwachten wat de komende dagen brengen. Ik verwacht dat dat cijfer opnieuw een beetje zal stijgen, al hoop ik wel dat het onder de 200 blijft."

