"Nieuwe generatie jihadi's staat klaar, en ze is nóg extremer" 09 juni 2018

00u00 0

"Er staat een nieuwe lichting jihadi's klaar en die is mogelijk nog extremer dan de vorige." Daarvoor waarschuwen de oprichters van Ceapire, een centrum voor deradicalisering in het hart van Borgerhout. Al vijf jaar proberen zij jongeren die van haat hun geloof hebben gemaakt opnieuw bij zinnen te brengen. "Deze kinderen zijn opgegroeid met en dus gewoon geraakt aan de gruwel van IS: de perfect geregisseerde clips waarin vijf camera's een onthoofding filmen, vinden zij geweldig. Hun drempel om tot geweld over te gaan is nog lager geworden", zeggen Ilyas Zarhoni en Cherif El Farri. "Dit waait echt niet vanzelf over, zoals minister Koen Geens denkt."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN