"Nieuwe familiedag na kwartfinale" 03 juli 2018

Laat het een extra motivatie zijn. Als de Duivels erin slagen Brazilië huiswaarts te sturen, komt er een tweede familiedag. "Normaal gezien plannen we die tussen de kwartfinale en de halve finale, mochten we vrijdag doorgaan", aldus technisch directeur Chris Van Puyvelde. "Maar dat zijn zorgen voor later. (lacht) Eerst genieten." Na de wedstrijd tegen Tunesië waren onder anderen de vrouwen, kinderen en ouders van de Belgen al welkom in spelershotel Moscow County Club. Zij bleven toen twee nachten slapen, een toegeving van de KBVB die de internationals enorm wisten te appreciëren. (PJC)