"Nieuwe dynamiek door wissels" Aimé Anthuenis ('02-'05) 03 juli 2018

"Wat een ontknoping. Eerlijk: ik had niet meer verwacht dat de Belgen dit konden rechttrekken. Je moet het Roberto Martínez wel nageven: zijn wissels maakten het verschil. En dat zeg ik niet alleen omdat Fellaini en Chadli belangrijke goals maakten, maar vooral omdat zij een nieuwe dynamiek in de wedstrijd brachten. Fellaini kan een match doen kantelen, Chadli is vaak onderschat, maar hij kan overal spelen. Die derde goal was fantastisch. Een schoolvoorbeeld van hoe je een counter moet uitvoeren. Elke tegenstander vreest die kwaliteit bij ons."

HLN