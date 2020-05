Exclusief voor abonnees "Nieuwe broeihaard in Sint-Truiden", maar daar weten ze van niets 25 mei 2020

00u00 0

"Sinds twee dagen merken we in Sint-Truiden dat er opnieuw meer besmettingen opduiken", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Dat moet nauwkeurig onderzocht worden. Voorlopig resulteert het nog niet in meer ziekenhuisopnames. We detecteren nu ook, meer dan vroeger, de lichtere gevallen, en dat is goed wanneer je grip wil krijgen op deze epidemie." Volgens de cijfers van Sciensano zijn er tot nu toe in totaal 701 besmettingen vastgesteld in Sint-Truiden. "Maar enkel en alleen op zaterdag 23 mei kwamen er liefst 32 nieuwe besmettingen bij, of één achtste van wat er in heel België geregistreerd is", zegt Lydie Denis van Sciensano. "Dat is wel erg veel." Al weten ze in Sint-Truiden zelf van niets. "Ik ben hier niet van op de hoogte", zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Ook in de triagepost heeft men geen weet van een verhoogde besmetting, en de voorzitter van de Truiense huisartsen, Raf De Keersmaecker, staat voor een raadsel: "Ik heb hier nog niets over vernomen van onze huisartsen."

