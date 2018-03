"Nieuwe benzinewagen binnen het jaar weer ingeruild voor diesel" 08 maart 2018

De verkoop van dieselauto's stuikt in elkaar. Als je geen rekening houdt met de bedrijfswagens, heeft het motortype zelfs helemaal afgedaan. In navolging van Volvo kiest de Japanse constructeur Toyota eieren voor zijn geld, en stopt met de verkoop van dieselwagens in Europa.

