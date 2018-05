"Nieuw rampenfonds moet slachtoffers sneller geld geven" 05 mei 2018

Vijf jaar na de treinramp in het Oost-Vlaamse Wetteren wachten honderden slachtoffers nog steeds op de terugbetaling van hun onkosten, of op hun schadevergoeding. Gouverneur Jan Briers pleit voor de oprichting van een federaal rampenfonds. "Net zoals het fonds bij natuurrampen, zou er een fonds moeten opgericht worden om ook andere slachtoffers bij dergelijke rampen of aanslagen meteen te vergoeden", aldus Briers. Volgens de gouverneur kan de terugbetaling van de Wetterse slachtoffers nu nog "jaren aanslepen". "Pas wanneer de strafrechterlijke procedure is afgehandeld, kan de burgerlijke starten." Bij de treinramp van Wetteren, op 4 mei 2013, viel één dode doordat het giftige acrylnitril was vrijgekomen uit een ontspoorde goederentrein. (DVL)

