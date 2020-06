Exclusief voor abonnees "Nieuw op de kaart: 1,5 meter mosselen" 1. RESTAURANT DE OESTERPUT, BLANKENBERGE 09 juni 2020

Het gerenommeerde restaurant De Oesterput in Blankenberge opent nu zeven dagen op zeven. Met een bezetting van drie tafeltjes is de lunch er nog geen groot succes. Maar dat had Piet Devriendt, die de zaak uitbaat met zijn twee zonen, wel verwacht. "Het klinkt heel raar, want we hebben in onze 135-jarige geschiedenis nooit met reserveren gewerkt", zegt hij. Nieuw op de kaart: anderhalve meter mosselen voor 16 euro, een knipoog naar de afstandsregels. (BHT)

