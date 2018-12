"Nieuw contract? Ik heb nog niets gehoord" Poulain 28 december 2018

Opvallend: hoewel zijn contract over zes maanden afloopt, praten Club Brugge en Benoît Poulain nog niet over een nieuwe verbintenis. Daar waar de contracten van onder meer Vormer, Vanaken en Wesley vlotjes verlengd werden, is het stil rond de Fransman. "Ik heb nog niets gehoord. Of ik in Brugge wil blijven? We hebben nog niet gepraat en er is nog niets afgesproken." Club is in ieder geval van plan om na Nieuwjaar om de tafel te gaan met de 31-jarige verdediger. Afwachten wat de uitkomst zal zijn van die gesprekken. (TTV)