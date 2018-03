"Nieuw concept heeft tijd nodig" 20 maart 2018

Organisator Golazo

Gert Van Goolen, woordvoerder van organisatie Golazo Sports, geeft toe dat het nieuwe concept niet echt aanslaat. "Voorlopig", benadrukt hij. "We zijn een nieuwe weg ingeslagen, maar dat heeft zijn tijd nodig, zo blijkt. Het moet groeien. Reculer pour mieux sauter. Een stapje terugzetten om daarna verder te springen. Uiteraard zal de Driedaagse overleven, anders waren we niet in zee gegaan met de lokale organisatoren."

HLN