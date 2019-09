Exclusief voor abonnees "Nieuw brexit-uitstel vragen? Ik lig nog liever dood in een gracht" 06 september 2019

Ondanks de tegenwerking van het Britse parlement - en nu ook zijn eigen broer - denkt premier Boris Johnson er niet aan om Europa opnieuw om een uitstel van de brexit te vragen. "Ik lig nog liever dood in een gracht", zei hij gisteravond. De Conservatieve premier wil het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober "met of zonder akkoord" uit de EU loodsen. Maar een meerderheid van het Lagerhuis schaarde zich woensdag achter een wetsvoorstel dat een 'no deal'-brexit wil verhinderen. Johnson heeft nu z'n zinnen gezet op vervroegde verkiezingen op 15 oktober. Zo wil hij een sterker mandaat afdwingen. Maandag wil hij het parlement opnieuw laten stemmen over een stembusgang.