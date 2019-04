Exclusief voor abonnees "Niets veranderd sinds Diana" Scarlett Johansson hard voor paparazzi 12 april 2019

De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson (34) haalt fors uit naar paparazzifotografen. "Ze gaan steeds verder. Ik werd onlangs nog gevolgd door vijf auto's met rode zwaailichten en verduisterde ramen. Zelfs na de dood van prinses Diana in 1997 zijn de wetten rond paparazzi niet veranderd. Velen onder hen hebben bovendien een crimineel verleden en deinzen er niet voor terug om een misdaad te begaan voor een foto", klinkt het. "Zolang paparazzi door de wet niet worden beschouwd als criminele stalkers, is het slechts een kwestie van tijd vooraleer iemand ernstig gewond raakt of sterft."