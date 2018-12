"Niets aan de hand, toch?" Winninggoal Dennis afgekeurd 17 december 2018

"Zonder VAR was dit altijd goal", aldus Ruud Vormer, die zag hoe scheidsrechter Lambrechts hem na tussenkomst van de VAR een assist ontnam. "Dennis gaf Denswil een duw, maar dat zijn toch teamgenoten?" Doelpuntenmaker Dennis liep Denswil in de rug, die volgens de ref op zijn beurt een duwfout beging op Rolland. "Onterecht afgekeurd", vond Denswil zelf. "De corner van Ruud kwam, ik ging de lucht in en Dennis duwde mij. Dat was het, ik raakte die speler van Kortrijk nauwelijks. Niets aan de hand, toch?" (TTV)

