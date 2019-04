Exclusief voor abonnees "Niet zomaar druk op een knop" Stadiondossier nog steeds actueel 02 april 2019

Om als club progressie te blijven maken, heeft Antwerp een moderner en groter stadion nodig. Eind september onthulde voorzitter Paul Gheysens samen met burgervader Bart De Wever een plan voor drie blinkende nieuwe tribunes op de Bosuil, goed voor 23.000 zitjes. Volgens het ideale scenario hadden de werken eind vorig jaar al moeten beginnen met de heropbouw van tribune 4. Zo'n vaart liep het niet, maar het dossier is nog steeds actueel. Dat bevestigt Philip Neyt namens Ghelamco, het bouwbedrijf van Gheysens. "Het is niet zo'n makkelijk dossier omdat het om meer dan een vergunning gaat. Er moet ook een goed mobiliteitsplan worden uitgewerkt. We willen graag inzetten op openbaar vervoer en fietsen. Dat gaat allemaal niet zomaar met een druk op de knop. Ik heb ook geleerd om geen data op zo'n dossier te plakken, maar het is zeker lopende. We vatten eerst de werken aan de jeugdinfrastructuur in tribune 4 aan. Paul Gheysens heeft de plannen gisterochtend nog persoonlijk doorgenomen en pas nog was er overleg met de betrokken schepenen." (SJH)

