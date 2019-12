Exclusief voor abonnees "Niet zo moeilijk om verliefde koper te vinden" HUIZEN TE KOOP | MET UITZICHT OP DE VELDEN 14 december 2019

00u00 0

WEST-VLAANDEREN MOERKERKE € 725.000

Toegegeven, er is een beetje verbeelding voor nodig, maar filmliefhebbers zullen bij deze woning ongetwijfeld denken aan de romantische prent 'The Holiday' uit 2006. Daarin ruilt de Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz) haar villa in LA tijdelijk voor het schattigste huis van Engeland, waar ze de liefde van haar leven leert kennen. De eigenaar van dit gerenoveerde huis uit 1941 zoekt dan weer een verliefde koper, en dat kan volgens mij niet zo moeilijk zijn.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis