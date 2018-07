"Niet wat ik gehoopt had" Cavendish 09 juli 2018

Mark Cavendish (33) komt er voorlopig niet aan te pas. De Brit van Dimension Data werd zaterdag 36ste en zondag 35ste. Gisteren had Cavendish een excuus: hij werd opgehouden bij de val die ook Gaviria uittelde en kon zijn kans dus niet verdedigen. In de eerste rit had hij echter ook niet thuis gegeven en daar was geen deftige uitleg voor. Zijn Zuid-Afrikaanse ploegmaat Jay Thomson had, samen met de mannen van Quick.Step, een hele dag op kop gereden om een massasprint mogelijk te maken, maar in de laatste kilometers viel er geen Cavendish meer te bespeuren. "We konden onze trein niet opzetten", klonk het bij de ploeg. "De jongens raakten mekaar kwijt. Het was chaos en wij waren daar mee het slachtoffer van", zei Cavendish. "We zaten sowieso te ver om iets te doen. Het ging niet zoals ik gehoopt had. Ik denk dat het moeilijk zal worden om Bora-hansgrohe en Quick.Step te kloppen, zij hebben hier een heel sterk blok voor de sprints." Neen, het record van Eddy Merckx - 34 ritzeges in de Tour - is niet meteen in gevaar. Cavendish zit aan 30 ritzeges. (BA)

