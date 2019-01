"Niet voor pillen, maar voor plezier" Apotheek kort en klein geslagen 02 januari 2019

00u00 0

Welke medicijnen de plunderaars precies hebben meegenomen, weten ze bij apotheek Lambrechts nog niet. De uitbaters hebben de indruk dat de jongeren vooral iets wilden vernielen. Ze sloopten alle ramen, gooiden met rekken en stalen de computer uit het kantoortje. De apothekeres zelf wil niet reageren. Ze is nog geschrokken en moe van de slapeloze nacht. Het labo van de politie kwam gistermiddag ter plaatse om vingerafdrukken te zoeken. "Ze hebben pech, want in de apotheek zijn ze gefilmd", weet de uitbater van de geplunderde computerwinkel even verderop (zie onder). (VRJB/SRB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN