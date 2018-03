"Niet verrast dat Thelin het zo goed doet" IBRAHIMOVIC 03 maart 2018

Zlatan Ibrahimovic liet zich in de Zweedse pers zowaar uit over landgenoot en Waasland-Beveren-spits Isaac Kiese Thelin. "Ik kijk niet zo veel naar andere aanvallers, maar ik ken Isaac al een tijdje en het verbaast me niks dat hij het zo goed doet." Met zijn 16 goals is de Anderlecht-huurling op dit moment de beste Zweedse doelschutter wereldwijd. Marcus Berg (31) is de enige die iets of wat in de buurt komt met 12 goals voor Al-Ain. "Misschien heeft Zweden Zlatan niet meer nodig, nu Isaac het zo goed doet. Nee, ik denk dat Isaac zich goed voelt waar hij nu speelt. Voetbal is vijftig procent mentale sterkte, dat heb ik al vaker gezegd. Als je zelfvertrouwen hebt, is het makkelijker om te presteren."

