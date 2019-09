Exclusief voor abonnees "Niet te geloven, we winnen een grand slam!" MERTENS PAKT DUBBELTITEL US OPEN 09 september 2019

Elise Mertens heeft geschiedenis geschreven in New York door als eerste Belgische speelster de dubbeltitel te winnen op de US Open. In een hoogstaande finale haalde ze het samen met Aryna Sabalenka met 7-5, 7-5 van Victoria Azarenka en Ash Barty. Mertens werd door deze zege niet alleen pas de derde landgenote met een grandslamoverwinning in het dubbel op haar conto - Josane Sigart in 1932 en Kim Clijsters in 2003, telkens op Wimbledon, gingen haar voor - maar ook het nummer twee van de wereld op de dubbelranking. De Belgisch-Wit-Russische tandem kreeg voor deze triomf een cheque van 666.390 euro en hoogstwaarschijnlijk een ticket voor de Masters in Shenzhen op het einde van het seizoen. "Ik kan het niet geloven dat we een grandslamtitel hebben gewonnen", zei een dolblije Mertens dan ook na afloop. Met Sabalenka vormde ze pas begin dit jaar een gelegenheidsduo dat enkel de grote toernooien zou meepakken om zo voorrang te kunnen geven aan hun enkelcarrière. Een ingreep die redelijk goed uitpakte. (FDW)

