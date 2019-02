"Niet persoonlijk opgebeld" of "gsm was plat" Spijbelende bijzitters voor de rechter 19 februari 2019

Als je wordt opgeroepen als bijzitter of voorzitter bij de verkiezingen, kan je maar best opdagen en op tijd komen. Dertig personen die dat zonder geldige reden niet deden, hebben zich in een themazitting op de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden.

