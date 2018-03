"Niet op stage want hier kunnen we trainen zoals we gewoon zijn" Leko 03 maart 2018

Anders dan onder Michel Preud'homme gaat Club Brugge tijdens de interlandbreak voor de play-offs niet op stage. Ivan Leko meent dat blauw-zwart zich beter naar goede gewoonte op Olympia kan voorbereiden op de apotheose van het kampioenschap. "We hebben hier alles om de play-offs optimaal voor te bereiden", aldus de Kroaat. "Een stage is volgens ons niet nodig. De spelers zijn hier met de familie en kunnen trainen zoals ze gewoon zijn. We gaan nu niet anders doen dan dat we al het ganse seizoen gedaan hebben." Club bekijkt de mogelijkheid om eventueel een oefenwedstrijd in te lassen. Leko kreeg gisteren overigens bezoek van de Kroatische ex-internationals en boezemvrienden Igor Tudor en Stipe Pletikosa. Leko werkte eerder als assistent van Tudor bij PAOK. Beiden komen net als de coach van Club uit Split. "Ze zijn hier enkele dagen om trainingen en de match bij te wonen. Dat is zowel voor hen als voor mij een leuke ervaring." (TTV)

