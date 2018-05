"Niet onze schuld dat Onyekuru WK mist" 19 mei 2018

Henry Onyekuru (20), pas hersteld van een letsel aan de knie, is boos. Dat hij niet in de Nigeriaanse WK-selectie zit, is volgens de Everton-huurling de fout van Anderlecht, dat hem in zijn ogen 'weigerde' op te stellen sinds hij de groepstraining hervat heeft. Vanhaezebrouck pareerde: "Hij is simpelweg niet klaar - hij heeft schrik in de duels. Dan kan ik hem toch niet opstellen om hem een plezier te doen? Het is dus niet onze schuld dat Henry het WK mist. Trouwens, hij heeft nog veel te bewijzen bij de nationale ploeg.

