Exclusief voor abonnees "Niet onder invloed" Tanja Dexters over ongeval 03 december 2019

00u00 0

Tanja Dexters (42) heeft voor het eerst gereageerd op haar tweede ongeval met vermeend vluchtmisdrijf. Dat liet haar advocaat, Omar Souidi, weten. "Tanja Dexters zal in de eerste plaats tegenover de politie haar volledig relaas doen van wat haar overkomen is", klinkt het. "Zodra zij hiertoe in staat is. Een hersenschudding maakt dat voorlopig nog onmogelijk. Tanja wenst alleszins te onderstrepen dat zij geenszins onder invloed was van alcohol of verdovende middelen. Tanja heeft alle vertrouwen in het onderzoek dat gevoerd wordt en dankt iedereen om haar de komende periode in alle rust en sereniteit te laten bekomen van de shock. Tanja Dexters stelt het, gezien de omstandigheden, goed en zal nu even op adem komen om vervolgens sterker terug te komen."

