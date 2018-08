"Niet met slecht gevoel gaan slapen" Campenaerts derde in proloog 27 augustus 2018

00u00 0

Zes seconden 44 honderdsten. Zoveel verschil was er zaterdag tussen Victor Campenaerts en de rode trui als leider in de Ronde van Spanje. Campenaerts, Europees kampioen tijdrijden, finishte in de proloog in Màlaga op de derde plaats. Dat was even goed als zijn derde plaats in de proloog van de Giro in mei in Jeruzalem. Daar waren Tom Dumoulin en Rohan Dennis sneller. In Màlaga reden opnieuw Dennis en de Pool Michal Kwiatkowski (61 honderdsten) een betere tijd dan Campenaerts.

