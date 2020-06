Exclusief voor abonnees "Niet meer recht te trekken dit jaar" DEZE SECTOREN BLOEDEN HARD | MODEKETENS | 1,2 MILJARD MINDER OMZET 24 juni 2020

De omzet van de modeketens in ons land is in maart met 63% gezakt ten opzichte van maart 2019 - goed voor 373 miljoen euro verlies, becijferde handelsfederatie Comeos in haar Fashionbarometer. De cijfers zijn afkomstig van leden van Comeos, waaronder H&M, Zara, C&A, Zeb en Footlocker. April was nog slechter: toen zag de sector 90% van de omzet door de neus geboord. In mei was er een licht herstel, doordat de winkels op 11 mei weer open mochten, maar toch was er nog een omzetdaling van 35%. "In totaal gaat het om 1,2 miljard euro", zegt Dominique Michel, afgevaardigd bestuurder van Comeos. "Als we een balans maken van de eerste vijf maanden van 2020, zitten we bijna 40% lager. Dat is dit jaar niet meer recht te trekken. Michel wil extra maatregelen. "Op korte termijn vragen we een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar, en dat de vrijetijdscheque van 300 euro ook besteed kan worden in kledingwinkels." De komende legislatuur hoopt Michel op een gerichte lastenverlaging voor de lage lonen. (LB)

