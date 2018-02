"Niet goed, maar wel al elf zeges" PATRICK LEFEVERE, THE DAY AFTER... 27 februari 2018

00u00 0

"Sorry, geen commentaar. Ik vrees dat ik domme dingen ga zeggen." Zo verliet Patrick Lefevere zondagavond Kuurne. Eén dag later licht hij zijn teleurstelling toe. "Oké, we hadden niet gewonnen. Maar net voordien had ik ons op tv in de teambus ook de Franse Drôme Classic zien 'wegsmijten' (Narvaez en Jungels lieten zich in de vlucht met drie ringeloren door Calmejane, red.). Dat was een beetje de druppel. Los van de tegenvallende resultaten zag ik toch veel lichtpunten in het weekend. Zaterdag was Stybar één van de beste renners in koers. En springt Lampaert twee dagen lang even zuinig om met zijn krachten als een paar andere jongens - wiens namen ik niet noem - dan staat hij minstens één keer op twee op het podium. Yves was in Kuurne ook nog de enige van ons die overeind bleef in de finale, terwijl ik tot Vloesberg niets dan blauw had gezien. Soit. We wonnen al elf keer en staan nog steeds nummer één op de wereldranglijst. Zó slecht is het dus allemaal niet."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN