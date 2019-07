Exclusief voor abonnees "Niet gezonken" VLOTJE VAREN MET DE GLIMLACH 12 juli 2019

Over een ideaal moment gesproken. De spelers en staf van KV Mechelen trokken gisterennamiddag op teambuilding naar de Zandenplas in Nunspeet, op een boogscheut van hun verblijfplaats in Garderen. Daar moesten ze in teams van zes of zeven een vlot in elkaar knutselen. Het eerste team dat aan de overkant van het meertje een pion kon oppikken en weer bij het startpunt was, kroonde zich tot 'teambuildkampioen'. "Niet gezonken", lachte doelman Michael Verrips achteraf. "Er hangt een lekkere 'vibe', maar hoe kan dat ook anders met deze leuke groep?" Nog dit: het winnende team bestond uit Castro, Peyre, Schoofs, Engvall, Coveliers, De Bie en Valkenaers. (ABD)

