"Niet gemakkelijk, maar het is Kim, dus wie weet..." Mertens 17 februari 2020

Door het wegvallen van haar titelpunten van vorig jaar in Doha deze week - dat toernooi ruilt elk jaar van datum en status met Dubai - is Elise Mertens (WTA 19) virtueel uit de top 20 gesukkeld. "Ik probeer dat opzij te zetten", lachte ze. "Ik denk dat ik ondertussen wel wat ervaring heb qua punten verdedigen." Mertens kan alleszins bogen op een druk, maar al bij al zeer behoorlijk seizoensbegin. "De Fed Cup in Kortrijk was een vermoeiende week", wist de 24-jarige Limburgse die sinds donderdag in Dubai vertoeft. "Maar tegelijk ook een heel mooie ervaring en het is fijn dat we naar de finale in Boedapest kunnen. Hopelijk kan ik dat gevoel op dit toernooi wat voortzetten." Met een eerste ronde vandaag tegen de sterke Chinese Qiang Wang (WTA 27) - zij versloeg op de Australian Open op weg naar de vierde ronde nog Serena Williams - wordt haar alvast weinig verpozing gegund. "Ik heb altijd heel moeilijke matchen tegen haar (Wang leidt in de onderlinge stand met 3-1, red.). Het is iemand die heel weinig fouten maakt en de laatste twee jaar erg constant op een goed niveau presteert. Dus het gaat sowieso een moeilijke match worden." Later op de dag staat er nog een wedstrijdje op het programma dat mogelijk wat aandacht gaat krijgen van de Belgische kolonie in Dubai. "Ik heb al tegen Muguruza gespeeld, maar dat is heel lang geleden (in 2016, red.)", gaf Mertens haar visie op de comebackmatch van Kim Clijsters. "Zij is iemand die in vorm is en opnieuw wat meer regelmaat in haar resultaten krijgt. Het gaat niet makkelijk worden maar het is Kim, dus wie weet..." (FDW)

