"Niet gedacht top 3 te halen" Peter Genyn 24 december 2018

Net als vorig jaar werd Peter Genyn zaterdag verkozen tot Paralympiër van het Jaar. De rolstoelatleet die vandaag 42 jaar wordt, werd bekroond voor zijn Europese titels op de 100m en 200m in de klasse T51, één maand na een heupoperatie, en z'n wereldrecord op de 100m (20.07). "Dat gaf volgens mij de doorslag. Want ik had niet gedacht dat ik bij de top drie zou zitten met al die kampioenen. Kris Bomans, Laurens Devos en Florian Van Acker: we wonnen allemaal goud op het EK. Ik had zelf ook topjaar, maar dit voelde ik echt niet aankomen." Genyn is de eerste na Marieke Vervoort die de trofee twee keer wint. (VH)