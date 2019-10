Exclusief voor abonnees "Niet elke asielzoeker krijgt gelijke gezondheidszorg" 30 oktober 2019

De gezondheidszorg voor asielzoekers in België is ongelijk en niet efficiënt georganiseerd. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een nieuw rapport. Nu krijgt elke migrant die op Belgisch grondgebied aankomt en asiel aanvraagt, voor de duur van de procedure automatisch toegang tot gezondheidszorg. Maar hoe die geregeld is, hangt af van het statuut en de verblijfplaats van de asielzoeker. Wie in een collectief opvangcentrum verblijft, krijgt gratis eerstelijnszorg. Wie in een lokaal opvanginitiatief onder beheer van het OCMW of van een ngo zit, moet toestemming krijgen om een zorgverlener te raadplegen. Het KCE stelt voor om deze systemen te harmoniseren. Hoeveel dit zou kosten, is niet bekend.

