"Niet één speler viel uit de toon" 29 juni 2018

00u00 0

"De prioriteit lag tegen Engeland niet bij de drie punten. Southgate wijzigde zijn ploeg op acht plaatsen, Martínez bracht zelfs negen nieuwe spelers in. Dan liggen de prioriteiten elders, bij spelers die de kans krijgen om in het toernooi te komen. Je trekt met een selectie van 23 naar zo'n toernooi, tegen Engeland kregen heel wat spelers de kans om te tonen dat ze niet overbodig zijn in Rusland. Van alle jongens die tegen Engeland op het veld kwamen, is er niet één uit de toon gevallen."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN