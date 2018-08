"Niet de verhoopte medaille,maar toch blij" Bronzen Van Riel 11 augustus 2018

De prijs voor de strijdlust won Marten Van Riel met een straatlengte voorsprong. Op het EK triatlon moest de 25-jarige trialeet, die sukkelt met een voetblessure, zich evenwel tevreden stellen met brons. De hele week leefde Marten Van Riel in onzekerheid. Zou hij nu wel of niet aan de start staan van het EK triatlon? Eerder werd namelijk vochtophoping geconstateerd in zijn voet. Uiteindelijk verscheen Van Riel gewoon op de afspraak in Glasgow - dat verdiende op zich al een medaille. Na 1 uur, 47 minuten en 40 seconden volgde nog een bronzen exemplaar. De Belg, zesde op de Spelen in Rio, begon zelfs samen met de Fransman Pierre Le Corre als leider aan de slotronde. Die bleek iets sterker en ook de Spanjaard Alarza snelde Van Riel nog voorbij. "Ik heb het risico genomen om te starten en dat was het waard", blikte Van Riel bij Sporza terug op zijn race. "Uiteindelijk had ik alleen last van mijn blessure in de laatste killometer. Hopelijk ben ik na dit EK niet te lang out." Bij Van Riel heerste eveneens toch wat ontgoocheling. "Het is niet de verhoopte medaille geworden, maar toch ben ik blij. Als ik mijn eigen tempo had gelopen, kon ik misschien zilver halen. Maar ik ben er vol voor gegaan om Le Corre te kloppen. Alleen was hij iets sterker." Jelle Geens werd nog knap vijfde in 1u48:47. Christophe De Keyser eindigde 38ste. (VDVJ)

