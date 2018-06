"Niet de schuld van Messi, wel van bondscoach" Maradona 19 juni 2018

00u00 0

Diego Maradona nam Lionel Messi in bescherming na de 1-1 tegen IJsland. De gemiste penalty van de Argentijnse balvirtuoos was volgens Maradona niet de reden voor het teleurstellende resultaat. "Ik geef de spelers niet de schuld, ook Messi niet. Hij heeft alles gegeven. Ik heb vijf strafschoppen gemist en ben altijd Diego Armando Maradona gebleven", zei 'Pluisje' op de Venezolaanse televisie. Zijn kritiek was vooral op bondscoach Jorge Sampaoli gericht. "Een schande dat we geen spelsysteem voorhanden hebben. Als we zo blijven voetballen, kan Sampaoli beter niet naar Argentinië terugkeren", mopperde de 57-jarige Maradona, die in 1986 Argentinië aan de wereldtitel hielp en zelf nog een tijdje bondscoach was. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN