"Niet de fout van de ref" Buitenspel bij 1-0 Geduw bij 1-1 26 februari 2018

Veel frustratie bij Standard na de 1-1 van Dennis. Mechele kwam (te) hard in, Marin werd in de rug geduwd. Tijdens de match werd scheidsrechter Boucaut belaagd door de Rouches, het was na het laatste fluitsignaal niet anders. Veertig minuten later reageerde Renaud Emond rustig. "Ik hoorde dat er voorafgaand buitenspel was bij ons doelpunt", aldus de aanvaller. "Op het einde is alles in evenwicht, zeker? Al was die duwfout heel flagrant. Het is vooral frustrerend omdat we aan het winnen waren. Of het de fout van de ref is dat we punten verloren? Neen, dat mag je niet zeggen. We hadden ook dat tweede doelpunt kunnen maken. Net zoals het niet de fout van de arbitrage is, mochten we play-off 1 niet halen. Dat hebben we dan aan onszelf te danken."

