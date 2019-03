"Niet bang om titelambities uit te spreken" 19 maart 2019

Tien jaar play-offs, tien jaar met Club Brugge bij de eerste zes. Bij blauw-zwart weten ze dus wel hoe ze met de druk van play-off 1 moeten omgaan. In Genk wijzen ze naar Club Brugge als grote favoriet voor de titel. "Wij spelen in elk geval geen spelletjes", zegt Roel Vaeyens, de 'coördinator sport' bij Club Brugge die gisteren aanwezig was op de bekendmaking van de kalender. "Club Brugge is één van de favorieten, wij steken ons zeker niet weg. Voor het seizoen hebben wij onze titelambities uitgesproken en dat doen wij nu opnieuw. Maar we weten ook dat we vier punten moeten inlopen op Genk, dat wordt geen simpele opdracht. We hebben genoeg ervaring met de play-offs om te weten dat er in die tien wedstrijden altijd een paar kantelmomenten zijn. Het zal ook niet enkel tussen Club en Genk gaan, daarvoor staat alles te dicht bij elkaar." (KDZ)

