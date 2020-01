Exclusief voor abonnees "Niet aan mezelf gedacht" Eli Iserbyt 2de 13 januari 2020

De snelle openingsronde van Toon Aerts drong Eli Iserbyt meteen in het defensief. En wijzigde prompt zijn 'mindset'. "Het zorgde voor een klik in mijn hoofd. Beter was het om 'ruimer' te denken dan alleen aan mezelf", klonk het. Niet makkelijk voor een ambitieuze sportman, moest hij toegeven. "Het zorgt ergens ook voor een vleugje individuele ontgoocheling. Logisch. Maar vroeg of laat betaalt dit zich wel eens terug, weet ik. Het is ook niet dat ik hier als een grote verliezer zit. Niet na de duidelijke afspraken die we op voorhand hadden gemaakt. (lacht) Pluim voor onszelf." Dat Sweeck het afstoppingswerk misschien ook niet echt nodig had, merkte Iserbyt eerlijk op. "Laurens was écht wel outstanding. Zelf reed ik niet slecht, maar voelde ik niet die superflits in de benen. Na mijn versnelling in de tweede ronde bleef iedereen nog redelijk makkelijk in het wiel. Zoals de niet-zandstroken er nu bijlagen, was het lastig om het verschil te maken. Als ik nog tweede kon worden, was dat omdat ik in de achtergrond geen werk meer moest opknappen. Zilver is ook mooi. Al telt op zo'n BK uiteraard alleen de zege. Het enige jammere is dat we niet met z'n drieën op het podium staan. Want dat had perfect gekund." (JDK)

