"Niet aan Eddy om toppers terug te brengen"

Tour de Merckx 1969 | Vanspringel rijdt weg in afdaling Galibier 08 juli 2019

Tonny Strouken: "Merckx werd in Briançon tweede na Herman Vanspringel. Wagtmans was derde, Gimondi vierde en Pingeon vijfde. Dat was een groep van wereldrenners. Waarom Merckx niet achter Vanspringel reed en de kans liet schieten om zelf te winnen? Eddy had de gele trui in zijn bezit met een ruime voorsprong. Het was niet aan hem om achter Vanspringel aan te rijden en die andere toppers terug te brengen."

