"Niet aan alle criteria voldaan voor uitsluiting"

02 september 2019

"Bij Ndongala is de intensiteit groot, maar de tackle is met de wreef en zijwaarts uitgevoerd", zag onze huisref Tim Pots. "De fysieke integriteit is minder in gevaar dan wanneer de tackle met gestrekt been en studs vooruit is. Deze actie was geel waard, maar voor rood waren niét alle criteria aanwezig."