"Niemand wil snel weer 9 punten achter staan op Club" Degryse over het openingsweekend 31 juli 2018

"'t Is duidelijk dat onze topclubs geleerd hebben uit het verleden. Wat een verschil zeg, die openingsspeeldag, in vergelijking met vorig seizoen. Antwerp, Moeskroen, Waasland-Beveren en Sint-Truiden stonden toen zelfs wekenlang in de top 6. Het was abnormaal. En uitzonderlijk. Alleen Club Brugge miste een jaar terug zijn start niet. Het is daardoor kampioen geworden. De andere clubs hebben dat ook gezien en beseffen: 'Dit mag ons geen tweede keer overkomen.' Standard en Genk hebben tot de laatste speeldag van de reguliere competitie moeten vechten om in play-off 1 te geraken, net door hun moeilijk begin! Terwijl Anderlecht en AA Gent al vroeg van coach hebben moeten veranderen. Ook hun start was chaotisch. Na negen speeldagen stond Anderlecht al negen punten achter op Club. Dat wil je niet opnieuw meemaken."

