Exclusief voor abonnees "Niemand verwijt Doku iets" Cobbaut 17 februari 2020

00u00 0

Elias Cobbaut raakte opnieuw speelklaar voor de cruciale wedstrijd tegen zijn ex-ploeg. De ex-speler van KV Mechelen wist dat het in de tweede helft moeilijk zou worden voor Anderlecht. "Er was de rode kaart van Doku net voor de rust, maar ook het feit dat Mechelen in de tweede helft naar de eigen supporters kon voetballen. Ik weet wat dat betekent. Ik heb hier jaren gespeeld. Het deed deugd om terug thuis te zijn. Ik had graag gewonnen, maar ja..."

