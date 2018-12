"Niemand kijkt nog raar op" Kobe Pardon (11) uit Hasselt 18 december 2018

Als Kobe in de klas vertelt dat hij in een hockeyclub zit, kijkt niemand daar nog vreemd van op. "Er zitten ongeveer evenveel hockeyspelers in mijn klas als voetballers." Het was overigens via een klasgenootje dat Kobe - na drie jaar judo - bij Hasselt Six terechtkwam. "Ik heb een tijdje getwijfeld tussen hockey en voetbal, maar ben heel blij dat ik voor het eerste gekozen heb. Je moet meer nadenken over tactiek en samenwerking. Dat vind ik er net zo leuk aan." (ND)

