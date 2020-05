Exclusief voor abonnees "Niemand flaneert nu door de Rue des Bouchers" De toeristische hotspot 15 mei 2020

Voor de restaurants van de toeristische Brusselse Beenhouwersstraat zal de herstart een werk van lange adem zijn. "Met al die regels zullen weinig mensen zin hebben om op restaurant te gaan", zegt Rudy Vanlancker (63), eigenaar van Chez Léon en Aux Armes de Bruxelles, twee van de bekendste zaken in de 'Rue des Bouchers'. "Ik heb al duizenden flesjes ontsmettingsgel gekocht en heb geïnvesteerd in wegwerpbare menu's. Als we open mogen op 8 juni, zal dat wel lukken - al draaien we hoofdzakelijk op toeristen en die zijn nog lang niet terug. Mensen komen bij ons omdat ze door de straat flaneren, ze reserveren dus niet. Chez Léon heeft normaal 1.000 couverts per dag. Met 50 komen we dus niet uit de kosten. Ik verlies nu zo'n 1,5 miljoen euro per maand. Langer dan september of oktober moet dit niet duren." (JCV)

