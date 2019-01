"Nibali op weg om Bahrain-Merida te verlaten" 08 januari 2019

Volgens 'La Gazzetta dello Sport' is de kans groot dat Vincenzo Nibali (34) na dit jaar Bahrain-Merida zal verlaten. De Italiaan is in december einde contract en kreeg voorlopig maar één extra seizoen aangeboden. Dat valt Nibali tegen en dus praat hij ook met andere teams. UAE Emirates toonde al interesse, maar vooral de belangstelling van Segafredo, nevensponsor bij Trek, is groot. Segafredo is een Italiaans bedrijf dat koffie produceert en voelt heel wat voor een nieuwe Italiaanse kopman. In het verleden was er ook al interesse voor een samenwerking. Nibali wil graag voor de start van de Giro duidelijkheid over zijn toekomst. (BA)