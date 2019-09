Exclusief voor abonnees "Neymar blijft bij PSG" 02 september 2019

00u00 0

De transferbom lijkt een voetzoeker te worden. Na maanden vol geruchten wijst alles erop dat Neymar gewoon bij PSG blijft. Meerdere bronnen melden dat de Braziliaan zich heeft neergelegd bij een extra seizoen in Parijs. Nochtans geraakten de onderhandelingen met Barcelona eind vorige week in een stroomversnelling, maar de kloof tussen vraag en aanbod bleek toch te diep. Bovendien zou pasmunt Dembélé, die samen met Rakitic en Todibo betrokken zou worden in de deal, een (tijdelijke) overgang naar PSG afgeslagen hebben. Zonder een miraculeuze ommekeer moet Neymar dus zijn tijd bij de Franse landskampioen uitzitten. De clubleiding zou alvast gesprekken aangeknoopt hebben met de harde kern om de verziekte relatie met de vedette te herstellen. Maar of dat zal helpen... (VDVJ)

