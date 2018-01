'New York Times' stuurt hele wereld naar Ieper 00u00 0

'The New York Times', één van de meest toonaangevende kranten ter wereld, promoot de stad Ieper in een lijstje van de 50 plaatsen die je in 2018 gezien moet hebben. De Amerikaanse krant verwijst naar de herdenking van 100 jaar WO I. "Op 11 november 2018 zal de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog worden gevierd in heel Europa", schrijft reporter Ingrid K. Williams in haar commentaar. "Een belangrijke plaats daarbij is het Vlaamse Ieper, waar sommige van de bloederigste veldslagen hebben plaatsgevonden." De krant beveelt daarop de poppy parade en de Last Post onder de Menenpoort aan. Ook het In Flanders Field Museum wordt bij naam genoemd als absolute aanrader. Op nummer één in het lijstje met must sees staat de stad New Orleans in de Amerikaanse staat Louisiana. Worden ook warm aanbevolen: Glasgow, Baltimore, Oslo, Praag en IJsland.

