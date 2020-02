Exclusief voor abonnees 'New look' Hamilton wil 70 miljoen per jaar 12 februari 2020

Slaagt Toto Wolff erin om Mercedes in Formule 1 te houden, dan wil hij uiteraard Lewis Hamilton achter het stuur. Maar zie: ook diens contract loopt eind 2020 af. Wolff vertelde deze week dat hij onderhandelt met de regerende wereldkampioen. Alleen maakt Hamilton het er niet makkelijker op. De 35-jarige wereldkampioen zou immers een slordige 70 miljoen euro per jaar willen, het vetste loonzakje ooit in F1. Inderdaad: probleem. Enerzijds is Wolff goed bezig om de rekening te doen kloppen, met de miljoenen van de nieuwe sponsor die hij binnen haalde. Neem daarbij wat prijzengeld en inkomsten uit de verkoop van motoren aan andere teams, en Wolff harkt wel 125 miljoen bij elkaar: het maximale bedrag dat de teams volgens het nieuwe reglement vanaf 2021 per jaar mogen uitgeven. Addertje onder het gras: het loon van de coureurs zit daar niet in. En moet er dus nog eens 70 miljoen gevonden worden om Lewis te betalen. Je ziet van hier dat Mercedes dat loonstrookje niet zelf zal willen financieren, als het ondertussen 15.000 mensen aan de deur zet. (JB)

